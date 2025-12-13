Англія

Нідерландець хоче залишити єгиптянина в команді.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про вінгера команди Мохамеда Салаха. Цитує нідерландського фахівця офіційний сайт «червоних».

«Я не маю причин не хотіти, щоб він залишився. Безглуздо ставити це питання, якщо я вже стільки разів повторював ту саму відповідь. Я не бажаю відходу Салаха. Крапка», — сказав Слот.

Раніше повідомлялося, що Салах потрапив до заявки Ліверпуля на матч із Брайтоном.