Англія

Кадрові проблеми канонірів в обороні загострюються.

Арсенал зіткнувся з новою кадровою втратою під час матчу Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона.

Бен Вайт, який тільки почав набирати форму після низки попередніх травм, не зміг продовжити гру і був замінений ще в першому таймі. Його замінив молодий Майлз Льюїс-Скеллі.

28-річний захисник, для якого цей матч став четвертим поспіль у стартовому складі (вперше за рік), відчув біль у нозі близько 30-ї хвилини. За попередньою інформацією, гравець посилив давню проблему з підколінним сухожиллям.

Ця травма стала черговим епізодом у серії невдач для захисної ланки команди Мікеля Артети. У поточному сезоні через лазарет вже пройшли Вільям Саліба, Габріел Магальяес та Крістіан Москера.

Іронія долі полягає в тому, що саме в цьому матчі до стартового складу повернувся Саліба, але команда одразу ж втратила іншого ключового виконавця оборони.

Ступінь серйозності пошкодження Вайта та терміни його відновлення будуть визначені після детального медичного обстеження.