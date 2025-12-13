Кадрові проблеми канонірів в обороні загострюються.
Бен Вайт, Getty Images
13 грудня 2025, 22:55
Арсенал зіткнувся з новою кадровою втратою під час матчу Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона.
Бен Вайт, який тільки почав набирати форму після низки попередніх травм, не зміг продовжити гру і був замінений ще в першому таймі. Його замінив молодий Майлз Льюїс-Скеллі.
28-річний захисник, для якого цей матч став четвертим поспіль у стартовому складі (вперше за рік), відчув біль у нозі близько 30-ї хвилини. За попередньою інформацією, гравець посилив давню проблему з підколінним сухожиллям.
Ця травма стала черговим епізодом у серії невдач для захисної ланки команди Мікеля Артети. У поточному сезоні через лазарет вже пройшли Вільям Саліба, Габріел Магальяес та Крістіан Москера.
Іронія долі полягає в тому, що саме в цьому матчі до стартового складу повернувся Саліба, але команда одразу ж втратила іншого ключового виконавця оборони.
Ступінь серйозності пошкодження Вайта та терміни його відновлення будуть визначені після детального медичного обстеження.