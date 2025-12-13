Англія

Рома і Наполі виявляють конкретний інтерес, але "зелене світло" не дано.

Манчестер Юнайтед знає про зацікавленість інших клубів у нападнику Джошуа Зіркзее та центральному півзахиснику Коббі Мейну, однак поки не ухвалив рішення щодо можливих трансферів обох гравців. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, інтерес Роми до 24-річного Зіркзе є дуже конкретним. Римський клуб розглядає форварда як пріоритетну ціль на трансферному ринку, проте реалізація угоди повністю залежить від позиції Манчестер Юнайтед.

Ситуація схожа і з 20-річним Мейну. За словами Романо, понад десять клубів зацікавлені в оренді талановитого півзахисника, а Наполі вже кілька тижнів проявляє реальний інтерес до гравця. Втім, манкуніанці поки не дали згоди на жоден з можливих переходів.

Зазначається, що керівництво Манчестер Юнайтед не готове давати "зелене світло" на відхід футболістів через невизначеність, пов’язану з майбутнім Кубком африканських націй. Остаточне рішення з цього питання наразі не ухвалене.