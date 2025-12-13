Англія

Загальний борг клубу сягнув приголомшливих 1,29 мільярда фунтів стерлінгів.

Манчестер Юнайтед опублікував фінансовий звіт за останній квартал, який демонструє суперечливу картину стану клубу.

З одного боку, Червоні дияволи накопичили рекордний борг, а з іншого — вперше за довгий час вийшли на операційний прибуток завдяки радикальним заходам нового керівництва. Згідно зі звітом, загальний борг клубу зріс до 1,29 млрд фунтів стерлінгів.

Операційний борг сягнув безпрецедентних 749,2 млн фунтів, що на 60 млн більше, ніж рік тому. Значна частина цієї суми — це заборгованість перед іншими клубами за трансфери гравців. Проте, попри фінансовий тягар, клуб відзвітував про операційний прибуток у розмірі 13 млн фунтів проти збитку в 7 млн фунтів за аналогічний період минулого року.

Такого результату вдалося досягти завдяки двом ключовим факторам:

1. Масштабне скорочення витрат: Компанія INEOS під керівництвом сера Джима Реткліффа провела реструктуризацію, скоротивши близько 500 робочих місць. Це дозволило знизити фонд заробітної плати на 8,2%.

2. Продаж гравців: Ключову роль у фінансовому оздоровленні зіграли трансфери. Клуб виручив 60 мільйонів фунтів від продажу вінгерів — Антоні перейшов до іспанського Реал Бетіс, а вихованець клубу Алехандро Гарначо був проданий до лондонського Челсі.

Відсутність клубу в єврокубках цього сезону негативно вплинула на доходи, які знизилися на 2% і склали 140 млн фунтів за квартал.Через високі відсоткові виплати по кредитах (21,4 млн фунтів), клуб все ж зафіксував чистий збиток до оподаткування у розмірі 8,4 млн фунтів.

Генеральний директор Омар Беррада назвав ці результати доказом стійкості клубу:

"Ці фінансові показники відображають прогрес у нашій трансформації. Важкі рішення, прийняті нами за останній рік, призвели до створення більш ефективної організації, що дозволить інвестувати в команду в довгостроковій перспективі", — заявив Омар.

Наразі клуб прогнозує річний дохід у межах 600–640 мільйонів фунтів, покладаючи надії на спортивні успіхи у другій половині сезону.