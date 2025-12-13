Англія

Червоним дияволам радять звернути увагу на капітана американської збірної Тайлера Адамса як на ідеальне рішення проблем у центрі поля.

Манчестер Юнайтед продовжує пошуки нового опорного півзахисника для команди Рубена Аморіма, клубу наполегливо радять змістити фокус з молодих британських талантів на більш досвідченого і тактично зрілого гравця.

Попри інтерес до Адама Вортона (Крістал Пелас) та Елліота Андерсона (Ноттінгем Форест), експерти з Goal вважають, що ідеальним кандидатом є півзахисник Борнмута та капітан збірної США Тайлер Адамс.

Головною проблемою для Юнайтед залишається позиція опорника, особливо з огляду на невизначене майбутнє Каземіро, контракт якого спливає влітку. Карлос Балеба з Брайтона залишається довгостроковою ціллю, але Чайки відмовляються вести переговори в січні.

На цьому тлі Адамс виглядає як ідеальне рішення. Його статистика в цьому сезоні вражає: Серед півзахисників АПЛ лише Мойзес Кайседо зробив більше перехоплень. Американець здійснив 35 відборів, ставши ключовою фігурою в тактичних побудовах Андоні Іраоли.

Сам Адамс скромно оцінює свій внесок: Моя роль у футболі не найкрасивіша.

"Я не той, хто щовихідних забиває голи чи обігрує суперників... Я безкорисливий і хочу виконувати ту роботу, яку інші хлопці хочуть, щоб я робив, аби вони виглядали добре" — заявив футболіст.

Вже цього понеділка керівництво Манчестер Юнайтед матиме чудову нагоду оцінити гру американця на власні очі, коли Борнмут завітає на Олд Траффорд у рамках Прем'єр-ліги.