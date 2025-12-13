Англія

Головний тренер канонірів наголосив на необхідності поступового розвитку Ітана Нванері.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета відреагував на дискусії щодо ігрового часу молодого півзахисника Ітана Нванері.

Попри те, що 18-річний англієць вважається одним із найперспективніших вихованців академії, у поточному сезоні він отримує менше хвилин на полі, ніж очікували вболівальники.

Нванері, який минулого сезону здійснив справжній прорив, зігравши 37 матчів і забивши 9 голів в усіх турнірах, у нинішній кампанії виходив на поле лише 11 разів і тільки тричі — у стартовому складі.

Коментуючи ситуацію, Артета підкреслив, що розвиток гравця йде правильним шляхом, і закликав поглянути на факти:

"Йому 18 років, і він вже має 50 матчів за клуб. Я хочу побачити, скільки ще є прикладів в англійському футболі з такою цифрою в такому віці. Якби хтось сказав нам два роки тому, що він матиме таку кількість ігор у такому складі, ми б, мабуть, сказали, що це звучить не дуже реалістично" — наголосив наставник.

Тренер також високо оцінив професіоналізм юнака:

"Ставлення Ітана виняткове. Він хоче тренуватися, він хоче бути на полі... Коли він отримує шанс зіграти, він доводить, що я помиляюся, що йому потрібно більше хвилин, щоб допомогти команді" — підсумував Мікель.

Наразі Нванері доводиться конкурувати за місце в складі з такими зірками, як Мартін Едегор та Еберечі Езе, що значно ускладнює його шлях до основи. Наступний шанс проявити себе молодий хавбек може отримати вже у суботу, коли лідер Прем'єр-ліги Арсенал прийматиме на своєму полі Вулвергемптон.