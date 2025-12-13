Англія

Лондонський клуб розглядає трансфер валлійця в січні для боротьби за зону Ліги чемпіонів.

Крістал Пелес зацікавлений у підписанні вінгера Тоттенгема Бреннана Джонсона під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє The Telegraph.

Лондонський клуб прагне підсилити склад Олівера Гласнера, щоб зберегти шанси на вихід до Ліги чемпіонів. 24-річний нападник збірної Вельсу опинився серед кандидатів на підсилення флангів атаки.

Джонсон перейшов до Тоттенгема у 2023 році з Ноттінгем Форест за 47,5 млн фунтів, однак останніми тижнями частіше залишається на лаві запасних.

Пелес відчуває кадровий дефіцит на флангах після травми зв’язок гомілкостопа у Ісмаїли Сарра, який також може поїхати на Кубок африканських націй, якщо встигне відновитися. У нинішніх матчах Жан-Філіпп Матета отримує підтримку від Єремі Піно, який нерідко діє ближче до центру поля.

Можливість переходу Джонсона залежатиме від позиції Тоттенгема та їхніх планів на січень. Під керівництвом нового головного тренера Томаса Франка вінгер у цьому сезоні провів шість матчів в основі в АПЛ і сім разів виходив на заміну. Він відзначився голами у стартових турах проти Бернлі та Манчестер Сіті, а також забивав у Кубку ліги та Лізі чемпіонів.

Крістал Пелес перебуває у хорошій формі: команда програла лише один із шести останніх матчів Прем’єр-ліги та піднялася до зони Ліги чемпіонів. З урахуванням участі в єврокубках Гласнер може бути зацікавлений у додатковому атакувальному підсиленні вже цієї зими.