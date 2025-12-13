Англія

Лондонський клуб перехоплює ініціативу у трансферних перегонах за 19-річним талантом АЗ, якого оцінюють у 25 мільйонів фунтів.

Челсі впевнено випереджає Ньюкасл Юнайтед у боротьбі за підписання півзахисника нідерландського АЗ Кеса Сміта.

19-річний плеймейкер, якого на батьківщині вже встигли охрестити нідерландським Педрі, оцінюється приблизно у 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Клуб зі Стемфорд Брідж розглядає Сміта як частину своєї довгострокової стратегії залучення молодих талантів з високим потенціалом.

Ньюкасл, який стежив за прогресом гравця ще з минулого сезону Ередівізі, поступово втрачає позиції в переговорах. На Сент-Джеймс Парк побоюються, що відкладання трансферу до літа може спровокувати "аукціон", який підніме ціну вище їхніх можливостей, особливо враховуючи інтерес з боку таких грандів, як Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Барселона та Реал Мадрид.

Сміт став справжнім відкриттям для АЗ цього сезону, диктуючи темп гри та демонструючи зрілість не за роками. Його виступи навіть змусили головного тренера збірної Нідерландів Рональда Кумана порівняти юнака з зіркою Барселони:

"Я тренував Педрі в Барселоні і бачу в Кесі Сміті речі, які нагадують мені його. Зміна напрямку руху, гра обома ногами, бачення поля — все це я помічав у Педрі свого часу" — заявив наставник.

Хоча Челсі не планує масштабної активності на трансферному ринку в січні, робота над переходом Сміта ведеться на перспективу.

Якщо угода відбудеться, нідерландець поповнить і без того насичений молодими талантами склад синіх, де йому доведеться витримати жорстку конкуренцію за місце в основі під керівництвом Енцо Марески.