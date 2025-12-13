Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 13 грудня 2025 року.

Житомирське Полісся у матчі 16 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі обіграло львівські Карпати (3:2).

Команда Руслана Ротаня провела чудовий перший тайм, у якому забила два м'ячі зусиллями Миколи Гайдучика та Олексія Гуцуляка.

Потім на старті другого тайму команди обмінялися голами – спочатку Максим Брагару збільшив перевагу "вовків", після чого Богдан Михайліченко зрізав м'яч у свої ворота.

На 88 хвилині команда Владислава Лупашко забила другий м'яч завдяки удару Ігора Краснопіра, але на більше гостей не вистачило.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Карпати у рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Полісся — Карпати 3:2

Голи: Гайдучик, 15, Гуцуляк, 27, Брагару, 52 — Михайліченко 54 (авт.), Краснопір, 88.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський (Віале, 90+2) — Шепелєв (Таллес, 75), Бабенко — Гуцуляк, Брагару (Лєднєв, 75), Назаренко (Іванов, 89) — Гайдучик (Філіппов, 79).

Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Педрозу, Полегенько (Фабі, 60) — Чачуа, Танда (Клименко, 85), Бруніньйо (Шах, 85) — Костенко, Ігор (Краснопір, 60), Вітор (Карабін, 46).

Попередження: Педрозу.