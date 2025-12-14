У продовженні 16 туру Ла Ліги.
Getty Images
14 грудня 2025, 00:10
Еспаньйол на виїзді мінімально здолав Хетафе у боротьбі за єврокубки (1:0).
Долю поєдинку вирішив один-єдиний гол. На 53-й хвилині Еспозіто виконав подачу з кутового, а капітан каталонців опинився найшвидшим на м’ячі та головою відправив снаряд у сітку суперника.
У підсумку Еспаньйол перемагає та зберігає відрив від конкурентів у битві за путівку до Ліги Європи.
Хетафе — Еспаньйол 0:1
Гол: Кабрера, 53
Хетафе: Сорія — Іглесіас, Абкар, Джене, Дуарте (Хуанмі, 67), Ріко — Феменія (Бакарр Камара, 56), Мартін (Муньйос, 81), Арамбаррі, Санкріс (Гомес да Коста, 56) — Лісо (Майораль, 56)
Еспаньйол: Дмітрович — -, Калеро, Кабрера, Ромеро — Каррерас (Санчес, 69), Гонсалес, Еспосіто (Лосано, 78), Мілья (Рубіо, 89) — Фернандес, Гарсія (Пікель, 69)
Попередження: Феменія, Дуарте, Джене, Санкріс, Камара — Ель-Хілалі