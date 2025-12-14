Іспанія

Генеральний директор компанії Олівер Мінцлафф категорично заперечив можливість повернення Клоппа до тренерської діяльності найближчим часом.

Керівництво футбольного напрямку Red Bull поставило крапку в спекуляціях щодо можливого переходу Юргена Клоппа на посаду головного тренера мадридського Реала.

Чутки активізувалися на тлі невдалих виступів вершкових під керівництвом Хабі Алонсо. Через провальну серію, в якій Реал втратив очки у шести з останніх восьми матчів, майбутнє Алонсо опинилося під загрозою.

Преса називала Клоппа кандидатом мрії для президента мадридців Флорентіно Переса, який шукає авторитетного фахівця для виведення команди з кризи. Проте Олівер Мінцлафф, генеральний директор Red Bull з корпоративних проєктів та інвестицій, спростував ці припущення під час заходу Leipziger Volkszeitung:

"Юрген чітко дав зрозуміти, що на даний момент він не хоче бути тренером. Чи зміниться це в якийсь момент його життя — звісно, це можливо. Але я бачу, наскільки він захоплений своєю нинішньою роботою, скільки в нього ідей і як сильно він хоче розвиватися далі. Тому я абсолютно спокійний" — заявив він.

Нагадаємо, Юрген Клопп обійняв посаду керівника глобального футбольного напрямку Red Bull на початку 2025 року, залишивши Ліверпуль через вигорання. Мінцлафф підкреслив, що Клопп насолоджується своєю стратегічною роллю і не планує повертатися до щоденного стресу, пов'язаного з тренерською лавою.