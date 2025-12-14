Іспанія

У продовженні 16 туру Ла Ліги.

Севілья не залишила жодних шансів Реалу Овʼєдо (4:0)

Вже у дебюті матчу господарі відкрили рахунок. Адамс після передачі Агуме вивів свою команду вперед. На 22-й хвилині Соу ударом із рикошетом від ноги захисника подвоїв перевагу.

У другому таймі андалусійці довели справу до розгрому. Менді накрутив захисників суперника та поміж ніг воротарю відправив м’яч у сітку. Під кінець зустрічі гості залишилися в меншості: Давід Карму примудрився за одну хвилину отримати дві жовті картки, які перетворилися на червону.

На 89-й хвилині Севілья поставила крапку. Еджуке пройшов по лівому флангу, увійшов до штрафного майданчика, обіграв двох захисників і пробив без шансів для Есканделя.

Севілья - Реал Ов`єдо 4:0

Голи: Адамс, 4, Соу, 22, Менді, 51, Еджуке, 89

Севілья: Влаходімос — Кармона, Родрігес Кардозу, Гудель, Кастрін, Осо — Соу (Буено, 46), Агуме, Менді (Санчес, 77) — Адамс, Санчес

Реал Ов`єдо: Есканделл — Аїхадо (Кальво, 46), Костас, Карму, Альхассан (Лопес, 70) — Ассан, Дендонкер, Коломбатто, Чайра (Форес, 46) — Рейна (Брекало, 61), Рондон (Агудін, 79)

Попередження: Агуме — Карму

Вилучення: Карму, 83