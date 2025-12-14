Football.ua представляє прев’ю матчу 16-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 14 грудня та розпочнеться о 16:00.
Крістал Пелес — Манчестер Сіті, Getty Images
14 грудня 2025, 08:30
У топовому протистоянні 16-го туру АПЛ зійдуться Крістал Пелес та Манчестер Сіті — команди, чия історія за останні роки набула особливої гостроти. Це повтор фіналу Кубка Англії-2024/25, атмосфера якого досі витає в повітрі.
КРІСТАЛ ПЕЛЕС — МАНЧЕСТЕР СІТІ
НЕДІЛЯ, 14 ГРУДНЯ, 16:00 ▪️ СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Пелес під керівництвом Олівера Гласнера продовжує розвиватися як амбітний та самобутній проєкт. Три поспіль виїзні перемоги, включно з нещодавнім 3:0 у Дубліні над Шелбурном у Лізі конференцій, доводять, що команда навчилася вигравати в різних стилях. "Орли" піднялися до топ-4 і демонструють свій найкращий старт у Прем’єр-лізі. Проте вдома команда останнім часом грає нерівно: лише дві перемоги в семи матчах і одразу чотири нічиї — найбільше в лізі. Селхерст Парк створює тиск, але не завжди забезпечує результат.
Втім, Гласнер повертає у склад лідерів: після проблем із коліном має бути готовий Матета, а Нкетіа та Піно перебувають у чудовій формі. Попри численні травми, тренер уміло готує склад, довіряє молоді та використовує контратаки як ключову зброю. І саме ця манера гри — мінімум володіння, максимум ударної швидкості — вже не раз завдавала проблем грандам. Але все ж відсутність Муньйос — це велика кадрова втрата, проте чи достатньо цього, щоб не чинити опору у сьогоднішній грі проти суперника, який пережив важку гру з Реалом Мадрид? Не думаємо.
Манчестер Сіті приїжджає до Лондона на підйомі після важкого, але заслуженого тріумфу над Реалом в іспанській столиці (2:1). Команда Пепа Гвардіоли знову набирає обертів: це вже четверта перемога поспіль у всіх турнірах, а в АПЛ "містяни" забили аж 11 голів за три тури, що дозволило команді наблизитися до лідируючого Арсеналу — перед стартом цього туру їх розділяло всього два очки. Фоден у відмінній формі, Доку та Шеркі генерують рекордну кількість моментів, а Голанд продовжує вирішувати долю матчів.
Втім, Сіті вразливі у виїзних зустрічах — три поразки у семи матчах сезону. До того ж Гвардіола знову без Родрі, Стоунза та Ковачича, а ротація, здається, неминуча через щільний календар. Та попри кадрові втрати, колективність, клас і глибина складу залишають Сіті фаворитом.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.81, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 4.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
КРІСТАЛ ПЕЛЕС : Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Клайн, Вортон, Камада, Мітчелл — Піно, Нкетія — Матета
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Ніко Гонсалес — Шеркі, Рейндерс, Фоден, Доку — Голанд
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1