НЕДІЛЯ, 14 ГРУДНЯ, 16:00 ▪️ СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Пелес під керівництвом Олівера Гласнера продовжує розвиватися як амбітний та самобутній проєкт. Три поспіль виїзні перемоги, включно з нещодавнім 3:0 у Дубліні над Шелбурном у Лізі конференцій, доводять, що команда навчилася вигравати в різних стилях. "Орли" піднялися до топ-4 і демонструють свій найкращий старт у Прем’єр-лізі. Проте вдома команда останнім часом грає нерівно: лише дві перемоги в семи матчах і одразу чотири нічиї — найбільше в лізі. Селхерст Парк створює тиск, але не завжди забезпечує результат.

Втім, Гласнер повертає у склад лідерів: після проблем із коліном має бути готовий Матета, а Нкетіа та Піно перебувають у чудовій формі. Попри численні травми, тренер уміло готує склад, довіряє молоді та використовує контратаки як ключову зброю. І саме ця манера гри — мінімум володіння, максимум ударної швидкості — вже не раз завдавала проблем грандам. Але все ж відсутність Муньйос — це велика кадрова втрата, проте чи достатньо цього, щоб не чинити опору у сьогоднішній грі проти суперника, який пережив важку гру з Реалом Мадрид? Не думаємо.

Манчестер Сіті приїжджає до Лондона на підйомі після важкого, але заслуженого тріумфу над Реалом в іспанській столиці (2:1). Команда Пепа Гвардіоли знову набирає обертів: це вже четверта перемога поспіль у всіх турнірах, а в АПЛ "містяни" забили аж 11 голів за три тури, що дозволило команді наблизитися до лідируючого Арсеналу — перед стартом цього туру їх розділяло всього два очки. Фоден у відмінній формі, Доку та Шеркі генерують рекордну кількість моментів, а Голанд продовжує вирішувати долю матчів.

Втім, Сіті вразливі у виїзних зустрічах — три поразки у семи матчах сезону. До того ж Гвардіола знову без Родрі, Стоунза та Ковачича, а ротація, здається, неминуча через щільний календар. Та попри кадрові втрати, колективність, клас і глибина складу залишають Сіті фаворитом.