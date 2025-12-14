Інше

Іспанець висловився про колишніх гравців ПСЖ.

Колишній гравець Ман Сіті та збірної Іспанії Давід Сілва висловився про Неймара та Кіліана Мбаппе. Його слова наводить AS.

«Це була справді чудова історія. Я пам'ятаю матч Ліги чемпіонів проти Монако Кіліана Мбаппе у Марокко. Наприкінці матчу Мбаппе захотів поговорити зі мною. Він сказав: Навіть якщо Неймар підпише контракт, я теж хочу прийти і стати частиною цієї команди. Можливо, ти міг би поговорити про це із президентом.

Вони обидва приїхали того літа, і їхні стосунки були неймовірними. Вони були дуже близькі, щодня отримували від життя насолоду. Я не розумів, чому вони посварилися. Мене вже не було у ПСЖ.

Я не знаю, хто з них спричинив розрив, але мені було сумно. Це два чудові хлопці, і дуже шкода, що все так закінчилося», – сказав Сілва.