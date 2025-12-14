Іспанець висловився про колишніх гравців ПСЖ.
Давід Сілва, Getty images
14 грудня 2025, 17:51
Колишній гравець Ман Сіті та збірної Іспанії Давід Сілва висловився про Неймара та Кіліана Мбаппе. Його слова наводить AS.
«Це була справді чудова історія. Я пам'ятаю матч Ліги чемпіонів проти Монако Кіліана Мбаппе у Марокко. Наприкінці матчу Мбаппе захотів поговорити зі мною. Він сказав: Навіть якщо Неймар підпише контракт, я теж хочу прийти і стати частиною цієї команди. Можливо, ти міг би поговорити про це із президентом.
Вони обидва приїхали того літа, і їхні стосунки були неймовірними. Вони були дуже близькі, щодня отримували від життя насолоду. Я не розумів, чому вони посварилися. Мене вже не було у ПСЖ.
Я не знаю, хто з них спричинив розрив, але мені було сумно. Це два чудові хлопці, і дуже шкода, що все так закінчилося», – сказав Сілва.