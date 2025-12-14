Німеччина

У продовженні 14 туру Бундесліги.

Фрайбург та Дортмунд не виявили сильнішого (1:1)

Джмелі відкрили рахунок на 31-й хвилині — Бенсебаїні відгукнувся на передачу Коуту. Після перерви гості залишилися вдесятьох: Беллінгем підвів свою команду, отримавши пряму червону картку.

У більшості господарі активізувалися та змогли відновити паритет. На 75-й хвилині Геллер зрівняв рахунок. Наприкінці основного часу Фрайбург міг вирвати перемогу, однак взяття воріт Матановича було скасовано через офсайд.

Фрайбург — Боруссія Дортмунд 1:1

Голи: Гелер, 75 - Бенсебаїні, 31

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гінтер, Юнг (Матанович, 76), Гюнтер (Гріфо, 76) — Еггештайн, Остерхаге — Сузукі, Манзамбі, Трой — Гелер

Боруссія Дортмунд: Кобель — Бенсебаїні, Джан (Адеємі, 90), Шлоттербек — Коуту (Зюле, 90), Беллінгем, Нмеча, Р'єрсон — Сілва (Гросс, 56), Чуквуемека (Джонатан Свенссон, 78) — Гірассі (Баєр, 78)

Попередження: Манзамбі, Еггештайн, Кюблер — Коуту, Р'єрсон

Вилучення: Беллінгем, 53