Іспанія

Український воротар зіграє з перших хвилин у виїзному матчі проти Талавери.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін зіграє з перших хвилин у виїзному матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Талавери. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, основний воротар мадридців Тібо Куртуа отримає відпочинок на цю гру. Матч відбудеться у середу, 17 грудня, о 22:00 за київським часом.

У поточному сезоні Лунін лише одного разу виходив на поле за Реал — у поєдинку Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса (3:4). Для українського голкіпера гра проти Талавери стане черговою можливістю проявити себе в офіційних матчах мадридського клубу.

У наступному турі Реал прийматиме Севілью вдома 20 грудня о 22:00 за київським часом.

Також раніше повідомлялося, що Мілан розглядає можливість підписання Луніна, якщо основний кіпер россонері Майк Меньян залишить клуб.