Український воротар зіграє з перших хвилин у виїзному матчі проти Талавери.
Андрій Лунін, getty images
15 грудня 2025, 15:15
Український голкіпер Реала Андрій Лунін зіграє з перших хвилин у виїзному матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Талавери. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, основний воротар мадридців Тібо Куртуа отримає відпочинок на цю гру. Матч відбудеться у середу, 17 грудня, о 22:00 за київським часом.
У поточному сезоні Лунін лише одного разу виходив на поле за Реал — у поєдинку Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса (3:4). Для українського голкіпера гра проти Талавери стане черговою можливістю проявити себе в офіційних матчах мадридського клубу.
У наступному турі Реал прийматиме Севілью вдома 20 грудня о 22:00 за київським часом.
Також раніше повідомлялося, що Мілан розглядає можливість підписання Луніна, якщо основний кіпер россонері Майк Меньян залишить клуб.