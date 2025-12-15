Інше

Досвідчений захисник стане вільним агентом уже в січні та націлений зіграти на ЧС-2026.

Центральний захисник Тіаго Сілва ухвалив рішення залишити Флуміненсе та розпочати новий етап у кар’єрі. Про це повідомляють журналіст Фабріціо Романо та видання ge.globo.

За їхньою інформацією, бразилець стане доступним на ринку вже з січня та планує продовжити виступи як вільний агент напередодні чемпіонату світу 2026 року.

Пріоритетом для 41-річного футболіста є повернення до Європи. Переговори щодо його майбутнього вже тривають, а раніше в італійській пресі Тіаго Сілву пов’язували з можливим інтересом Мілана. Водночас остаточно не виключається і варіант завершення професійної кар’єри.

За інформацією ge.globo, після вильоту Флуміненсе від Васко захисник попрощався з партнерами по команді в роздягальні, що лише підсилило чутки про його відхід. Формально контракт Тіаго Сілви з клубом діє до середини 2026 року, однак є висока ймовірність, що він більше не зіграє за "триколірних".

Сам футболіст раніше неодноразово зізнавався, що замислювався над завершенням кар’єри після закінчення чинної угоди. Водночас однією з головних мотивацій для продовження виступів залишається мрія зіграти на чемпіонаті світу 2026 року. Додатковим чинником для змін є й сімейні обставини — родина Тіаго Сілви проживає в Лондоні, де його діти займаються в академії Челсі.

Тіаго Сілва повернувся до Флуміненсе в середині 2024 року та залишався важливою фігурою в команді. У півфінальному протистоянні Кубка Бразилії з Васко він став одним із найкращих гравців матчу та реалізував пенальті, однак його команда зрештою вибула з турніру, що зруйнувало мрію про черговий титул із рідним клубом.