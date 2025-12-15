Німеччина

Голкіпер Баварії точно не зіграє проти Гайденгайма, а відновлення заплановане на початок нового року.

Капітан Баварії Мануель Ноєр достроково завершив свої виступи у 2025 році через травму, повідомила пресслужба мюнхенців.

Manuel Neuer erleidet Muskelfaserriss. ℹ️



Gute und schnelle Genesung, Manu! 🍀



Alle Infos: https://t.co/Yzzd6nayes pic.twitter.com/6GbuJhpSBS — FC Bayern München (@FCBayern) December 15, 2025

У 39-річного голкіпера діагностували надрив м’яза. Точні строки відновлення наразі невідомі, проте він точно пропустить матч Бундесліги проти Гайденгайма, який відбудеться 21 грудня.

Очікується, що досвідчений воротар повернеться на поле на початку 2026 року.

Цього сезону Ноєр провів 20 матчів у всіх турнірах, пропустив 21 гол та шестеро разів зберіг ворота на нуль.