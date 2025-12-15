Україна

Лідер киян — про останню гру в УПЛ у 2025 році.

Хавбек Динамо Андрій Ярмоленко коротко поділився емоціями в ефірі УПЛ ТБ після переможного матчу УПЛ проти рівненського Вереса (3:0), в якому він відзначився забитим м'ячем.

- Я побачив, що у Колі Шапаренка м'яч, а коли він його отримує та перебуває обличчям до воріт, то потрібно бігти відкриватися. Була зона, я знаю, що Коля може віддати цю передачу. Він віддав чудовий пас, залишалося лише забити. У цьому голі його заслуга.

Звичайно, кожна гра для нас важлива. І я, і всі хлопці переймаємося за ті результати, що були останні пів року. Розуміємо, що так грати ми не можемо, тому що в нас багато вболівальників, які нас підтримують. Хотілося закінчити цей рік у чемпіонаті України перемогою.

Нам це вдалося, тому сьогодні можна відпочити, але дуже багато роботи. Будемо працювати на зборах, щоб у другій частині чемпіонату повернутися сильнішими, — сказав Ярмоленко.

На зимову перерву Динамо пішло на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 26 очок.