У матчі було забито вісім голів — по чотири з кожного боку.
Манчестер Юнайтед — Борнмут, Getty Images
16 грудня 2025, 07:40
Борнмут у матчі 16 туру англійської Прем'єр-ліги зміг поділити очки з Манчестер Юнайтед (4:4).
Таким чином, Борнмут став першою командою у чемпіонаті Англії, яка змогла забити три або більше м'ячів на Олд Траффорд у трьох матчах поспіль.
Після 16 турів МЮ набрав 26 очок і посідає шосте місце в АПЛ, а у Борнмута 21 бал та 13 позиція.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Борнмут.