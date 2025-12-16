Англія

У матчі було забито вісім голів — по чотири з кожного боку.

Борнмут у матчі 16 туру англійської Прем'єр-ліги зміг поділити очки з Манчестер Юнайтед (4:4).

Таким чином, Борнмут став першою командою у чемпіонаті Англії, яка змогла забити три або більше м'ячів на Олд Траффорд у трьох матчах поспіль.

Після 16 турів МЮ набрав 26 очок і посідає шосте місце в АПЛ, а у Борнмута 21 бал та 13 позиція.

