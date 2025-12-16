Англія

Керівництво клубу підтвердило довіру головному тренеру команди.

Головний тренер Тоттенгема Томас Франк отримав повну підтримку керівництва після внутрішніх консультацій на найвищому рівні, повідомляє The Athletic.

"Попри те, що періодично обговорюється майбутнє тренера, це звичайні робочі зустрічі щодо персоналу та стратегії клубу, а не реакція на конкретні події", – зазначають джерела.

Більшість акціонерів, включно з родиною Льюїс, виступають за надання Франку часу для реалізації своєї концепції та змін у клубній культурі.

"Ми розуміємо, що відновлення та перебудова клубу потребує часу, і підтримуємо Томаса у цьому процесі", – підкреслили у клубі.

Раніше повідомлялось, що Франк не боїться звільнення з Тоттенгема.