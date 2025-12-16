Інше

Раніше американець виступав за "биків", а також очолював молодіжну команду.

Нью-Йорк Ред Буллз оголосив на своєму офіційному сайті про призначення нового головного тренера, яким став Майкл Бредлі.

Деталі угоди із 38-річним американцем не розголошуються.

Зазначимо, що Бредлі виступав за "биків" з 2004 до 2006 року. Також він очолював молодіжну команду, ставши володарем Кубка MLS NEXT Pro.

Минулого сезону Нью-Йорк фінішував на дев'ятому місці Східної конференції МЛС, не пробившись у плей-оф, де чемпіоном став Інтер Маямі.