Раніше американець виступав за "биків", а також очолював молодіжну команду.
Майкл Бредлі, ФК Нью-Йорк Ред Буллз
16 грудня 2025, 11:21
Нью-Йорк Ред Буллз оголосив на своєму офіційному сайті про призначення нового головного тренера, яким став Майкл Бредлі.
Деталі угоди із 38-річним американцем не розголошуються.
Зазначимо, що Бредлі виступав за "биків" з 2004 до 2006 року. Також він очолював молодіжну команду, ставши володарем Кубка MLS NEXT Pro.
Минулого сезону Нью-Йорк фінішував на дев'ятому місці Східної конференції МЛС, не пробившись у плей-оф, де чемпіоном став Інтер Маямі.