Іспанія

Сербський форвард Ювентуса Душан Влахович не перейде до "синьо-гранатових".

Сербського центрфорварда Душана Влаховича не буде в каталонській Барселоні. Як інформує Sport.es, боси "синьо-гранатових" прийняли рішення відмовитися від підписання нападника туринського Ювентуса.

25-річний футболіст виступає у складі "старої синьйори" з січня 2022 року. Термін чинного трудового договору Влаховича з туринським грандом спливає після закінчення сезону-2025/26.

У нинішньому сезоні Серії А Душан провів 13 поєдинків, записавши на свій рахунок три забиті м'ячі та одну гольову передачу. Портал Transfermarkt оцінює вартість нападника у 35 мільйонів євро.

