Англія

Наставник "вишень" поділився своїми думками після гри з МЮ.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола прокоментував нічийний результат у матчі АПЛ проти МЮ (4:4).

"Дуже складно все аналізувати, адже відбулося дуже багато подій. Думаю, матч був видовищним для всіх. Обидві команди атакували активніше, ніж захищалися. Ми грали відкрито, обидві сторони створювали моменти. Багато всього сталося навіть у компенсований час. Було багато позитивних епізодів.

У перші 15–20 хвилин ми мали труднощі. Ми внесли корективи, але програвали 0:1. Після цього мене влаштовував розвиток гри. Останні два моменти були чудовими, відмінні сейви Ламменса. В результаті ми здобули одне очко. З цього матчу можна винести багато корисного, але є моменти, які потрібно покращити.

Пенальті? Я вважаю, що це явна помилка. Фолу не було", — наводить слова Іраоли BBC.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Борнмут.