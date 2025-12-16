Півзахисник Динамо Решат Рамадані, який наразі виступає за Шкендію на правах оренди, здобув титул найкращого хавбека сезону чемпіонату Албанії за версією вболівальників.

За результатами голосування Рамадані отримав 52% підтримки фанатів, що підтверджує його впливову гру та значний внесок у виступи команди.

В поточному сезоні 22-річний футболіст провів 23 матчі та відзначився одним забитим голом.

За даними Transfermarkt, Рамадані залишатиметься в македонському клубі щонайменше до червня 2026 року.

 