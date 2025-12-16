Інше

Орендований у Динамо футболіст отримав більшість голосів уболівальників.

Півзахисник Динамо Решат Рамадані, який наразі виступає за Шкендію на правах оренди, здобув титул найкращого хавбека сезону чемпіонату Албанії за версією вболівальників.

За результатами голосування Рамадані отримав 52% підтримки фанатів, що підтверджує його впливову гру та значний внесок у виступи команди.

В поточному сезоні 22-річний футболіст провів 23 матчі та відзначився одним забитим голом.

За даними Transfermarkt, Рамадані залишатиметься в македонському клубі щонайменше до червня 2026 року.