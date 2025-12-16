Орендований у Динамо футболіст отримав більшість голосів уболівальників.
Решат Рамадані
16 грудня 2025, 11:56
Півзахисник Динамо Решат Рамадані, який наразі виступає за Шкендію на правах оренди, здобув титул найкращого хавбека сезону чемпіонату Албанії за версією вболівальників.
За результатами голосування Рамадані отримав 52% підтримки фанатів, що підтверджує його впливову гру та значний внесок у виступи команди.
В поточному сезоні 22-річний футболіст провів 23 матчі та відзначився одним забитим голом.
За даними Transfermarkt, Рамадані залишатиметься в македонському клубі щонайменше до червня 2026 року.