Англія

Football.ua представляє прев'ю чвертьфінальних матчів Кубка англійської ліги-2025/26.

Кубок англійської ліги вступає у вирішальну фазу, де кожен матч може стати шляхом до тріумфу або драмою останнього акорду. У чвертьфіналі цьогорічного турніру грандіозні амбіції титанів Прем'єр-ліги зіткнуться зі сталевим характером аутсайдерів, створюючи ідеальний кубковий коктейль з непередбачуваності, напруги та жаги до успіху.

Історія чекає на своїх героїв: чи зуміє Кардіфф, лідер третього дивізіону, підкорити нестабільний Челсі? Чи знайде Брентфорд із Єгором Ярмолюком ключ до брами могутнього Манчестер Сіті? Чи змогу чинний володар трофею Ньюкасл піти на захист у грі з Фулгемом? І чи повторить Крістал Пелес свій тріумфальний шлях минулого сезону проти Арсеналу?

КАРДІФФ СІТІ — ЧЕЛСІ ВІВТОРОК, 16 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ КАРДІФФ СІТІ СТЕДІУМ, КАРДІФФ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОНІ ГАРРІНГТОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​ У вівторок на стадіоні Кардіфф Сіті відбудеться справжня кубкова боротьба, де панівні амбіції лондонського гранда зіткнуться зі сталевим прагненням лідера третього дивізіону. Кардіфф боротиметься за шанс повторити легендарний фінальний успіх 2012 року, тоді як Челсі, за лаштунками якого останнім часом точиться справжня драма, прагне повернутися на переможну серію та здобути путівку в півфінал. Кардіфф Сіті під керівництвом Браяна Баррі-Мерфі підходить до історичного матчу у статусі лідера Першої ліги та на хвилі чудової форми: у останніх семи матчах у всіх турнірах команда здобула шість перемог. Сила валійців цього сезону – у впевненій грі та вмінні долати сильніших суперників: шлях до чвертьфіналу пролягав через перемоги над прем'єр-ліговим Бернлі та амбітним Рексемом. Однак на шляху до сенсації є перепони: команда має серйозні кадрові втрати, зокрема через травми Габріела Ошо та Рубіна Колвілла. На додаток, за правилами турніру, в матчі не зможе взяти участи орендований у Челсі півзахисник Омарі Келліман. Челсі прибуває до Уельсу після важливої, але суперечливої перемоги над Евертоном (2:0), яка перервала серію з чотирьох матчів без перемог. Однак спокій відновлення команди Енцо Марески знову затьмарюють проблеми. Ключовий творчий гравець команди Коул Палмер, який лише повернувся після травми та забив у минулій грі, медичним штабом не допущений до гри через ризик перенавантаження. Це значна втрата для "синіх". До списку травмованих також входять Ліам Делап, Ромео Лавіа та Леві Колвілл. Очікується, що Мареска зробить ротацію, надавши шанс гравцям, яким не вистачає ігрової практики, але цей крок у разі невдачі точно не додасть йому прихильників після нещодавніх різких звинувачень на адресу керівництва та критиків.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 1.28, тоді як потенційний успіх Кардіффа оцінюється показником 9.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.50.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

КАРДІФФ СІТІ : Тротт — Нг, Фіш, Чемберс, Баган — Вінтл, Робертсон, Тернбулл — Ешфорд, Салех, Дж. Колвілл

ЧЕЛСІ : Йоргенсен — Ачімпонг, Тосін, Бадьяшиль, Гато — Кайседо, Андрей Сантос — Естеван, Буонанотте, Гіттенс — Джордж

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:2

МАНЧЕСТЕР СІТІ — БРЕНТФОРД СЕРЕДА, 17 ГРУДНЯ, 21:30 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМ БАРРОТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​ В одному з фінальних матчів року на Етіхаді зійдуться два представники Прем’єр-ліги в пошуках путівки до півфіналу Кубка англійської ліги. Для Манчестер Сіті це шанс повернутися на тропу тріумфів у турнірі, в якому вони тривалий час домінували, а для Брентфорда — історична можливість зробити крок до першого серйозного трофея. Манчестер Сіті підходить до матчу у блискучій формі: команда Пепа Гвардіоли виграла п’ять останніх ігор у всіх турнірах поспіль. Цієї осені "містяни" вже обіграли Брентфорд у чемпіонаті з рахунком 1:0, а також не програють "бджолам" вже п’ять матчів поспіль. Попри те, що основний фокус клубу завжди зосереджений на турнірах вищого рівня, Кубок ліги залишається таким змаганням, де Гвардіола може дозволити собі ротацію та дати шанс гравцям резерву. У рамках цього турніру Сіті раніше вже легко подолали Гаддерсфілд та Свонсі, а зараз їхня мета — вперше з 2021 року подолати бар’єр чвертьфіналу. За останні п’ять ігор атака манчестерська команди забила 16 голів, демонструючи потужну результативність на чолі з Ерлінгом Голандом. Брентфорд, навпаки, вступає в гру після низки невдач. У чемпіонаті команда не виграє вже три матчі, а в останній грі зіграла внічию з Лідсом. На виїзді ситуація ще більш сумнівна: "бджоли" зазнали чотирьох поразок поспіль, пропускаючи щонайменше два голи за гру. Проте саме у Кубку ліги шлях команди виглядає натхненно: вони впевнено пройшли Борнмут, Астон Віллу та розгромили Грімсбі з рахунком 5:0. Це вже четвертий чвертьфінал турніру для клубу за останні шість сезонів, що свідчить про серйозне ставлення до змагання. Для тренера Кіта Ендрюса та його гравців, зокрема для українського півзахисника Єгора Ярмолюка, цей матч — шанс написати історію та вперше з 2021 року вивести клуб у півфінал.

За версією букмекерів, більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.36, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 7.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.00.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

МАНЧЕСТЕР СІТІ : Траффорд — Льюїс, Хусанов, Аке, Аїт-Нурі — Рейндерс, Бернарду Сілва — Бобб, Шеркі, Савіньйо — Мармуш

БРЕНТФОРД : Валдімарссон — Кайоде, Коллінз, ван ден Берг, Генрі — Гендерсон, Ярмолюк — Уаттара, Дамсгор, Шаде — Ігор Тьяго

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД — ФУЛГЕМ СЕРЕДА, 17 ГРУДНЯ, 22:15 ▪️ СЕНТ ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​ У чвертьфіналі Кубка англійської ліги зіштовхнуться двоє суперників, які добре знають один одного — чинні трофейні володарі Ньюкасл та амбітний Фулгем. Сент-Джеймс Парк стане ареною для чергової битви цих команд у поєдинку, де на кону буде не лише путівка до півфіналу, а й право продовжити боротьбу за престижний трофей. Доля матчу може значною мірою залежати від реакції "сорок" на недавнє прикре дербійне поражение. Ньюкасл підходить до цього матчу зі змішаними почуттями. З одного боку, команда Едді Гау продовжує демонструвати могутню домашню форму, перемагаючи у двох останніх матчах Кубка ліги та залишаючись неймовірно стабільною на Сент-Джеймс Парк у рамках цього турніру. Їхній шлях до чвертьфіналу — перемоги над Бредфордом та Тоттенгемом — свідчить про серйозність намірів захистити титул. З іншого боку, поразка у Тайн-Вір дербі від Сандерленда залишила глибокий слід і, безсумнівно, викличе бажання команди негайно реагувати та відновити авторитет. Для Гау це виклик: знайти баланс між необхідністю дати відповідь і потенційним ротаційним складом, враховуючи також майбутній матч АПЛ проти Челсі. Фулгем під керівництвом Марку Сілви має на меті повторити або навіть покращити свій минулорічний успіх, коли команда дійшла до півфіналу. "Коттеджери" дісталися цього етапу, обігравши Брістоль Сіті та Кембрідж, а в четвертому раунді у напруженій серії пенальті взяли гору над Вікомб Вондерерс. Однак нинішня картина для лондонського клубу суттєво ускладнилася. Команду чекає грубий удар через відсутність цілої низки ключових гравців, які вирушили на Кубок африканських націй: нападника Чуквуезе, півзахисника Алекса Івобі та захисника Бессі. Ці втрати серйозно підривають глибину складу та атакуючий потенціал Фулгема, але й у суперника є свої втрати, якими можна користуватися.

За версією букмекерів, більше шансів на успіх мають підопічні Едді Гау. Так, на перемогу Ньюкасла в основний час пропонується коефіцієнт 1.68, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 4.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

НЬЮКАСЛ : Рамсдейл — Лівраменто, Шер, Берн, Голл — Бруно, Жоелінтон, Тоналі — Еланга, Вольтемаде, Гордон.

ФУЛГЕМ : Лено — Тете, Андерсен, Куенка, Сессеньйон — Берге, Лукич, Вілсон — Сміт-Роу, Траоре — Хіменес

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:1

АРСЕНАЛ — КРІСТАЛ ПЕЛЕС ВІВТОРОК, 23 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ?▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​ Окремий анонс до цього протистояння буде опублікований в день матчу, 23 грудня.

За версією букмекерів, більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.56, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 6.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.07.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АРСЕНАЛ : -

КРІСТАЛ ПЕЛЕС : -

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА