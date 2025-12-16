Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Борнмутом.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував нічийний результат у матчі АПЛ проти Борнмута (4:4).

"Це була цікава гра для тих, хто дивився її. Якщо подивитися на матч, можна подумати, що ми втратили два очки у другому таймі. Думаю, ми втратили два очки і в першому таймі. Нам треба було забивати більше голів. До перерви результат мав бути іншим.

Як і в матчі з Ноттінгем Форест, ми дуже швидко пропустили два голи, але зуміли відігратися та знову вийти вперед. А потім нам треба було довести гру до кінця. Знову ж таки, це була захоплююча гра. Звичайно, є розчарування – ми забили чотири голи, але не виграли.

Думаю, цього сезону людям більше подобається спостерігати за грою МЮ, але нам потрібно поєднувати і атаку, і оборону. Дуже важливо доводити матчі до перемоги. Сьогоднішній матч був надихаючим, але зрештою залишилося почуття розчарування, відчуття, що ми не виграли гру.

Ми краще пресингуємо, краще контролюємо гру подалі від наших воріт. Нам не вистачає якості у обороні. Звісно, ​​це те, над чим нам треба попрацювати. Нам потрібно багато працювати над тим, як ми захищаємось у штрафному майданчику та біля нього.

Три ключові гравці поїдуть на Кубок африканських націй, а Каземіро буде дискваліфікований? Це можливість для решти. Ми будемо готові до цього. Ми знали, що таке може статися з будь-якою командою. Багато команд втрачають гравців, у тому числі через травми. Нам потрібно підійти до наступної гри з почуттям відповідальності за перемогу, боротися, і ми спробуємо знайти різні способи створення моментів.

Чи потрібне посилення в оборону у зимове трансферне вікно? Ні, я думаю, ми маємо гарних гравців в обороні. У нас є якісні гравці — нам просто потрібно краще грати в обороні всією командою. У нас є необхідні якості, нам потрібно працювати разом та покращувати гру наших гравців, тому що у них є потенціал для більш ефективного захисту", — наводить слова Аморіма прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Борнмут.