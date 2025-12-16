Італія

Клуб і форвард близькі до рішення щодо хірургічного втручання.

Нападник Мілана Сантьяго Хіменес ризикує надовго випасти з гри через проблеми з гомілковостопним суглобом. У клубі серйозно розглядають варіант оперативного лікування, оскільки консервативні методи не дали бажаного результату.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, між футболістом і керівництвом россонері тривають фінальні консультації, і сторони поступово схиляються до рішення про операцію. Саме цей варіант нині вважається найбільш імовірним.

Зазначається, що мексиканський форвард уже кілька тижнів не виходить на поле, а його фізичний стан викликає занепокоєння у тренерського штабу. Остаточне рішення щодо подальшого лікування очікується найближчим часом.

Також раніше повідомлялось, що Хіменес може залишити Мілан у січні.