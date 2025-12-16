Україна

Президент бухарестського клубу підтвердив зацікавленість у нападнику київського Динамо, але уточнив, що переговори поки складні

Президент Динамо Бухарест Андрій Ніколеску поділився деталями щодо можливого трансферу молодого румунського нападника київського Динамо Владіслава Бленуце.

"Бленуце завжди був у полі нашого зору, але умови були непереборними, тому обговорювати це зараз немає сенсу. Це молодий румун з великими перспективами. На даному етапі дуже складно щось зробити. Але ми ніколи не здаємося, поки справа не буде остаточно вирішена", – зазначив Ніколеску у коментарі для fanatik.ro.

Він додав, що клуб продовжує шукати можливості для підсилення складу: "Ми зацікавлені, багато йшлося про те, що ми намагаємося щось зробити чи ведемо переговори. Подивимося, які з'являться можливості, як і з усіма нашими трансферами. Ми завжди шукали рішення".

Раніше повідомлялося, що Динамо Київ отримало довгоочікувані позитивні новини з лазарету.