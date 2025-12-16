Англія

Легенда збірної Англії назвав Арсенал головним претендентом на титул, але поставив під сумнів їхню стійкість.

Колишній футболіст збірної Англії Вейн Руні висловився про головного претендента на чемпіонський титул АПЛ.

"На мій погляд, фаворитом на перемогу є Арсенал. Однак цікаво, чи зможе Манчестер Сіті нав'язати боротьбу "канонірам". Але тут усе залежить від Арсенала, адже вони й раніше йшли в лідерах, а потім втрачали перевагу", — заявив Руні в подкасті BBC Podcast.

За підсумками 16 зіграних турів Арсенал знаходиться на вершині турнірної таблиці, зумівши заробити 36 очок. Відрив від найближчого переслідувача, яким є Манчестер Сіті, становить два бали. Трійку замикає Астон Вілла (33 очки).

Раніше повідомлялося, що Мартінеллі встановив історичний рекорд Арсенала в Лізі чемпіонів.