Легенда збірної Англії назвав Арсенал головним претендентом на титул, але поставив під сумнів їхню стійкість.
Вейн Руні, getty images
16 грудня 2025, 11:50
Колишній футболіст збірної Англії Вейн Руні висловився про головного претендента на чемпіонський титул АПЛ.
"На мій погляд, фаворитом на перемогу є Арсенал. Однак цікаво, чи зможе Манчестер Сіті нав'язати боротьбу "канонірам". Але тут усе залежить від Арсенала, адже вони й раніше йшли в лідерах, а потім втрачали перевагу", — заявив Руні в подкасті BBC Podcast.
За підсумками 16 зіграних турів Арсенал знаходиться на вершині турнірної таблиці, зумівши заробити 36 очок. Відрив від найближчого переслідувача, яким є Манчестер Сіті, становить два бали. Трійку замикає Астон Вілла (33 очки).
