Колишній тренер Ліверпуля та Селтіка продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

Колишній головний тренер шотландського Селтіка та Ліверпуля Брендан Роджерс працевлаштувався у чемпіонаті Саудівської Аравії. Новим місцем роботи 52-річного наставника стала Аль-Кадісія.

Пресслужба саудівського клубу повідомила про підписання трудової угоди з відомим фахівцем. Попереднім місцем роботи Роджерса був Селтік. Тренер залишив шотландську команду минулої осені.

У нинішньому сезоні чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Кадісія провела дев'ять поєдинків. Команда набрала 17 балів і розташовується на п'ятій позиції у турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Жардім покинув Крузейру.