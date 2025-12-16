Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 15 грудня 2025 року.

Манчестер Юнайтед у матчі 16 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Борнмутом (4:4).

Команда Рубена Аморіма вийшла вперед на 13 хвилині зусиллями Амада Діалло, але на 40 хвилині Антуан Семеньйо зрівняв цифри на табло. Тим не менш, ще до перерви Каземіро вивів "червоних дияволів" вперед.

На старті другого тайму Франсіско Еванілсон знову зрівняв рахунок, а за шість хвилин Маркус Таверньє вивів вперед гостей.

На 77 хвилині МЮ відновив рівність у рахунку завдяки голу Бруну Фернандеша, а за три хвилини Матеус Кунья знову забезпечив перевагу для "червоних дияволів". Проте останнє слово було за "вишнями", коли на 84 хвилині Елі Крупі зрівняв рахунок на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Борнмут у рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Манчестер Юнайтед — Борнмут 4:4

Голи: Діалло, 13, Каземіро, 45+4, Фернандеш, 77, Кунья, 80 - Семеньйо, 40, Еванілсон, 46, Таверньє, 52, Крупі, 84.

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Йоро (Мартінес, 70), Гевен, Шоу (Доргу, 90) — Діалло, Каземіро (Мейну, 61), Фернандеш, Дало — Мбемо (Зіркзе, 90), Маунт — Кунья.

Борнмут: Петрович — Сміт, Діакіте, Сенесі, Трюффер — Таверньє (Гілл, 90), Адамс (Скотт, 5) — Хіменес, Клюйверт (Брукс, 90), Семеньйо — Еванілсон.

Попередження: Дало, Каземіро — Семеньйо, Сенесі, Сміт.