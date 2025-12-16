Італія

Англійський півзахисник хоче покинути клуб, головним претендентом є Лаціо.

Італійський Мілан може розлучитися з Рубеном Лофтусом-Чіком. Англійський гравець хотів би залишити клуб і повідомив про це керівництво Мілана.

Ймовірним претендентом на нього є Лаціо, але є й інші клуби, яких може зацікавити футболіст. Втім, поки що саме варіант із Лаціо є основним — там Рубен може возз'єднатися з Мауріціо Саррі, з яким він співпрацював у лондонському Челсі, своєму колишньому клубі.

Півзахисник навіть готовий піти на зниження зарплати, оскільки римляни навряд чи зможуть підтримати його нинішній рівень у Мілані — 4 мільйони євро щорічно, уточнює Il Messaggero.

Раніше повідомлялося, що Ювентус націлився на півзахисника Мілана.