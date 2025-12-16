Англія

Бруно Гімараес розчарований ситуацією в клубі та невдоволений містом.

Півзахисник Ньюкасла Бруно Гімараес має намір змінити клубну прописку поточної зими. Згідно з відомостями журналіста Мігеля Делані, джерела, близькі до представників Бруно Гімараеса, вийшли на зв'язок із Манчестер Юнайтед.

Стверджується, що бразилець розчарований поточним станом справ у Ньюкаслі. Він незадоволений тим, що влітку клуб не придбав жодного якісного футболіста для вирішення великих завдань. Також наголошується, що сім'ї Гімараеса не подобається жити в Ньюкасл-апон-Тайні, який входить до числа не найкомфортніших міст Англії. Сам хавбек уже повідомив про своє бажання піти головному тренеру Едді Гау.

Гімараес виступає за "сорок" із 2022 року. Цього сезону він провів 23 матчі у всіх турнірах, забив п'ять голів та оформив п'ять асистів. Контракт гравця з клубом розрахований до 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті хотів "поцупити" влітку одразу двох лідерів Ньюкасла.