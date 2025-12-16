Англія

Півзахисник заявив, що керівництво не було б засмучене його відходом влітку 2025 року.

Бруну Фернандеш заявив, що манкуніанський клуб був готовий із ним розлучитися минулого літа. У літнє вікно з'явилися чутки, що Бруну може перебратися до саудівського клубу, проте хавбек залишився в Англії.

"Клуб хотів, щоб я пішов влітку, і ця думка міцно засіла у мене в голові. Я говорив про це директорам, але, думаю, їм просто не вистачило сміливості ухвалити таке рішення. Я вирішив залишитися — частково через сімейні обставини, але ще й тому, що щиро люблю цей клуб. Розмова з тренером теж вплинула на мене. Однак з боку керівництва відчувалося щось на кшталт: "Якщо ти підеш, ми особливо не засмутимося".

"Мені від цього дуже боляче. Навіть не стільки боляче, скільки сумно, адже мені абсолютно нема в чому дорікнути. Я завжди в строю, завжди граю. Викладаюся без залишку. А потім дивишся на всі боки і бачиш футболістів, які не цінують клуб так само сильно і не захищають його. Ось від цього стає по-справжньому сумно", — наводить слова Фернандеша Sport Witness.

