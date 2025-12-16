Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Подкаст The Rest Is Football виходитиме протягом усього чемпіонату світу та принесе творцям рекордний дохід.

Стримінговий сервіс Netflix досяг домовленості з компанією Goalhanger, одним із співзасновників якої є легендарний англійський футболіст і телеведучий Гарі Лінекер, щодо виробництва подкастів під час чемпіонату світу 2026 року, повідомляє The Times.

Загальна сума контракту оцінюється приблизно у 14 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно понад 1,6 мільйона фунтів на тиждень протягом турніру. Основним продуктом співпраці стане шоу The Rest Is Football, яке виходитиме впродовж усього мундіалю.

Разом із Лінекером у подкасті братимуть участь Алан Ширер та Майка Річардс. Частина коштів також буде спрямована на виплату гонорарів запрошеним гостям програми.

Зазначається, що під час роботи на BBC Гарі Лінекер отримував річну зарплату в розмірі 1,35 мільйона фунтів. Водночас за даними фінансової звітності, опублікованої Реєстраційною палатою Великобританії, компанія Лінекера у 2024 році зафіксувала прибуток у 3,1 мільйона фунтів.