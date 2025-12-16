Італія

Команду охопила криза через низькі результати в Серії А, а тренер може залишити посаду.

В італійській Фіорентині стався внутрішній конфлікт між гравцями, повідомляє журналіст Флавіо Оньїссанті у своєму акаунті в соціальній мережі X.

За його словами, деякі футболісти побилися між собою, а частина вже звернулася до своїх агентів із проханням допомогти знайти нові клуби.

Після 15 турів Серії А Фіорентина набрала всього шість очок і посідає останнє місце в турнірній таблиці. Наступний матч, 16-го туру, клуб проведе проти Удінезе.

Раніше з’являлися повідомлення, що головний тренер Паоло Ванолі може бути звільнений найближчим часом. Під його керівництвом команда провела сім матчів, здобувши лише одну перемогу.