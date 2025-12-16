Ісландський форвард може змінити клуб через проблеми Фіорентини в поточному сезоні Серії А.
Альберт Гудмундссон, Getty Images
16 грудня 2025, 12:46
Нападник Фіорентини Альберт Гудмундссон може покинути клуб, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Трансфер 28-річного ісландця вже було запропоновано Ромі. Наразі Фіорентина йде останньою в турнірній таблиці Серії А, зігравши шість матчів унічию та дев'ять програвши.
Гудмундссон перейшов до Фіорентини в серпні 2024 року спочатку на правах оренди з Дженоа, а через сезон клуб викупив його контракт за 13 мільйонів євро.
У цьому сезоні форвард забив п’ять голів і зробив три результативні передачі в 19 матчах на клубному рівні.
Раніше стало відомо, що Фіорентина найближчим часом може звільнити Ванолі.