Англія

Захисник лондонців отримав ушкодження у грі з Вулвергемптоном і повернеться не раніше середини січня.

Захисник Арсеналу Бен Вайт зазнав травми минулого тижня під час матчу проти Вулвергемптона і буде змушений пропустити щонайменше один місяць, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Точний характер ушкодження англійського футболіста наразі не розкривається, однак його повернення на поле очікується не раніше середини січня. Раніше головний тренер Арсеналу Мікель Артета зазначав, що проблема Вайта може бути пов’язана з травмою підколінного сухожилля.

У найближчі тижні на Арсенал, який продовжує боротьбу за лідерство одразу в кількох турнірах, чекає насичений календар. Лондонський клуб проведе матчі чемпіонату проти Евертона, Брайтона, Астон Вілли, Борнмута та Ліверпуля, а також зіграє з Крістал Пелес у Кубку ліги.

Раніше стало відомо, що Вайт відкритий до повернення у збірну Англії.