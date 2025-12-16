Англія

Італієць уперше виграв нагороду The Best після тріумфального сезону з ПСЖ.

Італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма отримав нагороду The Best FIFA Men’s Goalkeeper 2025, ставши найкращим воротарем світу за підсумками року. Для 26-річного футболіста це перше в кар’єрі здобуття престижного індивідуального трофея.

Минулий сезон Доннарумма провів у складі Парі Сен-Жермен і виграв із клубом одразу чотири трофеї. Головним досягненням стала перемога в Лізі чемпіонів УЄФА, де у фіналі парижани розгромили Інтер з рахунком 5:0, а італієць зберіг свої ворота недоторканними. Воротар також відзначився серією яскравих матчів на шляху до фіналу турніру.

Окрім європейського тріумфу, Доннарумма допоміг ПСЖ здобути титули чемпіона Франції, володаря Кубка країни та Суперкубка, а також став срібним призером Клубного чемпіонату світу FIFA 2025.

Після завершення сезону італійський голкіпер перейшов до Манчестер Сіті, де наразі виступає в англійській Прем’єр-лізі. У голосуванні за нагороду FIFA він випередив таких конкурентів, як Аліссон Бекер, Тібо Куртуа, Еміліано Мартінес, Мануель Ноєр, Давід Рая, Янн Зоммер та Войцех Щесни.