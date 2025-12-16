Інше

Венсана Компані визнали найкращим бельгійським тренером 2025 року.

Наставник мюнхенської Баварії Венсан Компані був визнаний найкращим бельгійським тренером за підсумками 2025 року. Про це повідомляє пресслужба німецького топклубу.

"Це велика честь для мене. Нагорода найкращому тренеру багато значить для мене, адже її вигравали відмінні фахівці. Це історія, з якою тепер пов'язаний і я", — передає слова фахівця офіційний сайт клубу.

Компані обійняв посаду керманича Баварії минулого року, уклавши трудову угоду до кінця червня 2029-го. У сезоні-2024/25 мюнхенська команда під керівництвом бельгійця стала чемпіоном Бундесліги та володарем Суперкубка країни.

