Ліга чемпіонів

Бразилець став першим гравцем лондонців, який забивав у п’яти матчах турніру поспіль.

Вінгер Арсенала Габріель Мартінеллі продовжив свою неймовірну результативну серію в Лізі чемпіонів, відзначившись голом у поєдинку проти Брюгге.

Цей точний удар став для бразильця п’ятим поспіль у матчах головного європейського клубного турніру.

Жодному футболісту Арсеналу раніше не вдавалося забивати в п’яти іграх ЛЧ поспіль — Мартінеллі переписав історію лондонського клубу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брюгге — Арсенал у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.