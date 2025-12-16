Ліга конференцій

УЄФА призначила суддівську бригаду на поєдинок шостого туру єврокубка.

Поєдинок шостого туру Ліги конференцій між київським Динамо та вірменським Ноа обслуговуватиме суддівська бригада з Албанії. Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Головним арбітром матчу призначено Юджина Джая. Йому на лініях допомагатимуть Арбер Пема та Рейді Авдо, а обов’язки четвертого судді виконуватиме Ольсіон Ізерай.

За роботу системи ВАР відповідатиме нідерландський арбітр Єрун Мансхот, асистуватиме йому представник Албанії Альберт Дода.

Нагадаємо, після поразки від Фіорентини київський клуб втратив математичні шанси на вихід до плейофу Ліги конференцій. Заключний матч групового етапу проти Ноа відбудеться у четвер, 18 грудня. Початок зустрічі — о 22:00. Слідкувати можна на Football.ua.