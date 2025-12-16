Спортивний директор Фредерік Массаро прокоментував чутки про відхід аргентинця.
Пауло Дібала, Getty Images
16 грудня 2025, 14:57
Рома розраховує на аргентинського форварда Пауло Дібалу, поки він залишається частиною команди. Таку заяву зробив спортивний директор "вовків" Фредерік Массаро, відповідаючи на питання про майбутнє футболіста в клубі.
"Наразі він тут, чому ми дуже раді. Зараз ми всі зосереджені на найближчих матчах, на нинішньому сезоні", — наводить слова Массаро DAZN.
Чинний контракт Дібали з Ромою спливає 30 червня 2026 року. Раніше повідомлялося про те, що аргентинець може покинути клуб.
У сезоні-2025/26 Дібала провів 13 матчів, у яких забив два м'ячі та зробив одну гольову передачу. Ринкова вартість 32-річного футболіста становить вісім мільйонів євро.