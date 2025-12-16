Італія

Спортивний директор Фредерік Массаро прокоментував чутки про відхід аргентинця.

Рома розраховує на аргентинського форварда Пауло Дібалу, поки він залишається частиною команди. Таку заяву зробив спортивний директор "вовків" Фредерік Массаро, відповідаючи на питання про майбутнє футболіста в клубі.

"Наразі він тут, чому ми дуже раді. Зараз ми всі зосереджені на найближчих матчах, на нинішньому сезоні", — наводить слова Массаро DAZN.

Чинний контракт Дібали з Ромою спливає 30 червня 2026 року. Раніше повідомлялося про те, що аргентинець може покинути клуб.

У сезоні-2025/26 Дібала провів 13 матчів, у яких забив два м'ячі та зробив одну гольову передачу. Ринкова вартість 32-річного футболіста становить вісім мільйонів євро.