Ден Берн вибув на 4-6 тижнів через травму ребер і легені.
Ден Берн, Getty Images
16 грудня 2025, 15:57
Ньюкасл втратив центрального захисника Дена Берна на один-півтора місяця. Про це офіційно повідомляє пресслужба "сорок", цитуючи головного тренера команди Едді Гау.
"У нього проблема з ребрами та легенею. Ймовірно, відновлення займе від чотирьох до шести тижнів", — сказав Гау.
Нагадаємо, що Берн потрапив до лікарні після нещодавнього Тайн-Вірського дербі проти Сандерленда. Його "сороки", до слова, мінімально програли на Стедіум оф Лайт у гостях. Футболіст під кінець першого тайму почав відчувати проблеми з диханням і залишив поле.
Раніше повідомлялося, що зірка Ньюкасла хоче в Манчестер Юнайтед.