Англія

Ден Берн вибув на 4-6 тижнів через травму ребер і легені.

Ньюкасл втратив центрального захисника Дена Берна на один-півтора місяця. Про це офіційно повідомляє пресслужба "сорок", цитуючи головного тренера команди Едді Гау.

"У нього проблема з ребрами та легенею. Ймовірно, відновлення займе від чотирьох до шести тижнів", — сказав Гау.

Нагадаємо, що Берн потрапив до лікарні після нещодавнього Тайн-Вірського дербі проти Сандерленда. Його "сороки", до слова, мінімально програли на Стедіум оф Лайт у гостях. Футболіст під кінець першого тайму почав відчувати проблеми з диханням і залишив поле.

