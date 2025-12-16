Італія

Захисник міланського клубу затягнув відновлення після травми щиколотки та вибув на кілька місяців.

Правий захисник міланського Інтера та національної збірної Нідерландів Дензел Думфріс повернеться на поле не раніше березня наступного року, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

29-річний футболіст отримав травму щиколотки 9 листопада у матчі Серії А проти Лаціо, який завершився мінімальною перемогою Інтера. Спочатку медичний штаб клубу оцінював ушкодження як несерйозне, очікуючи, що гравець пропустить лише кілька тижнів.

Однак з моменту травми минуло понад місяць, а больові відчуття не зникли. Після додаткових обстежень лікарі Інтера дійшли висновку, що футболісту необхідне хірургічне втручання. Операція та подальша реабілітація не дозволять Думфрісу повернутися до ігор раніше березня.

Раніше стало відомо, що Інтер розпочав пошуки наступника Думфріса.