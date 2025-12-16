Італія

Клуб вирішив утримати французького голкіпера взимку, але чекає рішення про новий контракт до кінця лютого.

Французький воротар Мілана Майк Меньян не покине клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

За даними джерела, Мілан не відпустить Меньяна, навіть якщо отримає пропозицію поточної зими. Водночас "россонері" не можуть затягувати сагу з продовженням контракту до весни: клуб хоче почути остаточну відповідь від Меньяна до кінця лютого.

Голкіпер виступає за Мілан з 2021 року. У нинішньому сезоні він провів 17 матчів у всіх турнірах, пропустив 14 голів та вісім разів зіграв "на нуль". Чинний трудовий договір 30-річного Меньяна з Міланом розрахований до червня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Челсі не вів нових перемовин щодо Меньяна.