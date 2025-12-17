Англія

Керманич "сорок" сподівається змінити настрій у команді завдяки перемозі в Кубку ліги.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау поділився очікуваннями від чвертьфінального протистояння Кубка англійської ліги проти Фулгема. Після нещодавньої поразки від Сандерленда з рахунком 0:1, тренер наголосив на важливості правильної реакції колективу.

"Важливість цієї зустрічі очевидна, нам не знадобиться додатковий стимул, як у попередній грі. Тоді ми не реалізували те, що планували зробити з м'ячем. Цей матч — чудовий заряд для нас, але тільки за умови правильного підходу та відновлення. Це велика можливість вийти ще в один півфінал турніру та змінити загальний настрій у команді на позитивний", — зазначив Гау.

Також фахівець, який очолює "сорок" з 2021 року, відповів на запитання щодо труднощів поточного сезону: "Я вважаю, що кожен сезон — це виклик. Легко ніколи не буває, тому мені завжди важко оцінювати такі речі".

Наразі Ньюкасл та Фулгем перебувають у нижній частині таблиці АПЛ, посідаючи 12-те та 14-те місця відповідно. Стартовий свисток у кубковому поєдинку пролунає о 22:15 за київським часом.