Уругваєць готовий укласти нову угоду до кінця сезону 2026 року.

Нападник Інтер Маямі Луїс Суарес незабаром підпише новий контракт з клубом МЛС. Про це повідомляє Miami Herald.

За інформацією джерела, 38-річний уругваєць готовий поставити свій підпис під новим контрактом із клубом, який цього сезону вперше став чемпіоном МЛС.

Діючий контракт Луїса розрахований до 31 грудня цього року. Цього сезону він провів 42 матчі, в яких забив 14 голів та віддав 15 гольових передач.

Раніше була інформація, що Інтер не проти продовжити контракт із Суаресом і рішення залишитися чи ні буде виключно за гравцем.