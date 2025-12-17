Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 16 грудня 2025 року.

Лондонський Челсі у матчі чвертьфіналу Кубка англійської ліги обіграв Кардіфф Сіті на полі суперників (3:1).

Уболівальникам довелось зачекати аж до середини другого тайму, доки команди у матчі на виліт наважаться відкрити рахунок.

Зрештою, це зробили підопічні Енцо Марески, і при цьому не згнітились навіть тоді, коли отримали відповідь від суперників, та дотиснули валлійський клуб.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кардіфф Сіті — Челсі у рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кардіфф Сіті — Челсі 1:3

Голи: Тернбулл, 75 — Гарначо, 57, 90+3, Нету, 82

Кардіфф Сіті: Тротт — Нг (Фіш, 90), Лоулор, Чемберс, Беган — Вінтл, Тернбулл — Колвілл (Робертсон, 80), Девіс (Віллок, 56), Ешфорд — Робінсон (Салеш, 56).

Челсі: Йоргенсен — Ачімпонг (Чалоба, 84), Тосін, Бадьяшиль, Гато — Кайседо, Андрей Сантос — Джордж (Гарначо, 46), Буонанотте (Гюсто, 66), Гіттенс (Нету, 66) — Гію (Жуан Педро, 46).

Попередження: Девіс, Чемберс — Кайседо